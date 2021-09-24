美國國家公園驚現「鬼腳印」　揭2萬年前末次冰河期人類已抵北美

美國新墨西哥州白沙國家公園先前就被發現會出現「幽靈腳印」，而近日研究證實，該腳印是2.1萬至2.3萬年前的人類足跡，也就是說人類在末次冰期時代就抵達美洲。
根據《NBC NEWS》報道，野生動物科學家布斯托斯（David Bustos） 在2005年到新墨西哥州的白沙國家公園 （White Sands National Park）時就發現了這些「幽靈腳印」，只有在地面足夠潮濕時，這些腳印會出現在地面上，乾涸時又再次消失。
直到2016年科學家們才證實這些腳印是人類足跡，現在其中一些腳印又被證實是在2.1至2.3萬年前留下，為北美出現的最早人類足跡。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
《科學》期刊23日發表布斯托斯的研究，其中提到在白沙國家公園的腳印上下層硬土中，發現古老的水生植物種子，並透過放射性碳定年法確認了年代。
其中一處足跡被認定為美洲最早的已知足跡，也是最古老的人類在美洲生活的證據，該研究另名主要作者、英國般尼茅夫大學環境和地理科學教授馬修貝內特（Matthew Bennett）指出，任何人類遺跡都存在爭議，「但腳印是非常明確的證據」，也可以說人類在末次冰期時代就抵達美洲。
該研究的合著者、康奈爾大學考古學家托馬斯厄本 （Thomas Urban）表示，這些人類腳印與動物蹤跡混合在一起，代表人類至少在那生活了2萬年，也就是說在末次冰期持續有人類存在該地區，並不是單一事件。
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