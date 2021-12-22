新冠肺炎｜以色列為60歲以上及醫療人員接種「第四針」

以色列總理納夫塔利·貝內特（Naftali Bennett）12月21日宣布，將為60歲以上的人注射第四支新冠疫苗，以應對Omicron（奧密克戎）變異病毒株。



據《以色列時報》12月21日報道，以色列總理貝內特當日宣布，60歲以上的以色列人和醫療隊將有資格接種第四次新冠疫苗，以防止快速傳播的Omicron變種毒株。

貝內特21日稱：「以色列公民是世界上第一個接受第三劑新冠疫苗的人，我們也在繼續開拓第四劑疫苗。」他呼籲那些符合標準的人去接種疫苗。

在對Omicron變種毒株的傳播日益關注的情況下，以色列召開了部長級冠狀病毒內閣會議。會議之後，貝內特發表了上述言論。

貝內特稱，大流行病專家委員會決定繼續進行第四個劑量，「這是一個好消息，將幫助我們度過正在吞噬世界的Omicron浪潮」。

據英國《衛報》以色列衛生部的一份聲明指出，免疫缺陷者也將有資格獲得第四針，可以在第三針後至少四個月為他們、老人和醫療隊注射。

以色列自8月份開始為民眾接種第3針新冠病毒肺炎加強劑疫苗，是全球首個注射第3劑疫苗的國家。

全面施打第3針新冠疫苗加強劑後，以色列國內新增確診和住院病例數均明顯下降。以色列第二大城市特拉維夫（Tel Aviv）市長鬍爾代（Ron Huldai）曾形容，當地「就像沒有疫情一樣」。

自9月份開始，以色列就提出要確保疫苗供應，為注射第4針做準備。

隨着Omicron變種病毒肆虐全球，多個國家在重啟經濟與收緊限制之間進退維谷。