Omicron｜以色列29日起禁外國人入境　成首個封關應對新變種國家

以色列11月27日宣布，因應出現新變種病毒Omicron（B.1.1.529）病例，29日開始禁止外國人入境，是首個封關阻止Omicron擴散的國家。



以色列總理貝內特（Naftali Bennett）27日發表聲明指，新禁令在當地29日零時起實施，生效期為14天。除了禁止外國人入境，所有回國的以色列公民，即使已經接種新冠肺炎疫苗，都要隔離檢疫至少3天。

當局也將使用反恐部門研發的電話追蹤技術，追查確診者的密切接觸人士。以色列自2020年3月起曾使用有關技術作防疫用途，但民權組織質疑有關做法存在私隱問題，入稟法院挑戰上述政策，法院遂在2021年頒令限制應用範圍。

以色列迄今證實1宗新變種病毒Omicron病例，7宗疑似感染Omicron個案，當中4人從外國回來，其餘3人則最近沒有出國。

截至27日，英國、博茨瓦納、比利時、香港、以色列、德國及意大利均發現了變種病毒Omicron的蹤跡。