韓國調查：八成韓企認為在中國遭遇差別待遇

韓國經濟團體「全國經濟人聯合會」12月22日發布的一份調查結果顯示，八成的受訪在華韓企認為遭遇差別待遇。



據韓聯社12月22日報道，「全國經濟人聯合會」調查結果顯示，約八成在華發展的韓國企業認為投資環境較10年前惡化，在管制和支援政策上受到差別待遇。

「全國經濟人聯合會」對在中國發展十年以上的131家企業展開中國營商環境調查。結果顯示，受訪企業的85.5%認為2021年當地投資環境較10年前惡化。對於其理由，回答「政府風險」佔38.1%，其後依次為「中方區別對待國內外企業」（20.5%）、「中美貿易爭端加劇」（18.2%）、「中方加強環境監管」（15.2%）、「在華生產成本上升」（8%）。

2018年11月17日，中國國家主席習近平在莫爾茲比港會見韓國總統文在寅。（新華社）

七成在華的韓國企業對中國政府推出的「共同富裕」等各種監管政策持消極態度，80.9%的韓國企業預測，未來五年中國政府將維持現施政基調，力推「共同富裕」政策。

八成韓國企業認與中國本土企業相比，受到差別待遇。具體來看，在審批程序方面遭遇差別的佔49.6%，營業限制、環境監管、稅制和金融支援等分列其後。

41.2%的韓國企業認為為了活躍中韓商業活動，兩國領導人之間穿梭外交最為必要，其後依次為「推動中韓自貿協定服務投資後續談判早日談妥」（24.4%）、「中方考慮市場情況循序漸推進環保政策」（21.4%）等。