韓國前總統朴槿惠胞妹宣布參選總統

韓國前總統朴槿惠的妹妹、前育英財團理事長朴槿姈12月21日宣布參加2022年總統選舉。
朴槿姈現年67歲，將代表新韓半島黨出戰總統選舉。她批評政治界和總統候選人不關心朝鮮核危機和團結全民的治本之策，只顧爭權奪位。她提倡將一權獨大的總統制，改為雙首長並立的半總統制，以及在制度方面支持共生經濟。
야당 “#우병우 #박근령 문제 남일 아냐…靑 입장 밝혀라” “대통령 #가신 #친인척 비호하려 이석수 흔들었나…이거야말로 #국기문란” https://t.co/pgr9tEBIab pic.twitter.com/H997DiLEeV— 😷 Justice Korea 🎗촛불혁명에 이어 경제사회적 민주주의를 구현해야 한다🤝 (@kzaanfever) August 23, 2016
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朴槿姈呼籲透過韓國內部團結來實現韓朝統一，再爭取世界和平。她形容21世紀是文化集大成期和文明大轉型期。