日本東電提交福島核廢水排海計劃　中國：對國際社會關切置若罔聞

日本東京電力公司12月21日向政府原子力規制委員會（NRA）提交把福島第一核電站核廢水排入海的計劃，目標在2023年春季行動後，中國外交部22日回應指，日方對國際社會的正當合理關切置若罔聞，又指「如果核污染水真的安全無害，為什麽日方不向國內湖泊排放核污染水或是在國內循環利用？」



在中國外交部22日的例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅表示，中方嚴重關切、堅決反對日本單方面決定向海洋排放核污染水，並持續推進核污染水排海準備工作。

他稱，今年4月以來，國際社會就日本核污染水排海的正當性、排海方案的合理性、核污染水數據的可信性、淨化設備可靠性等問題，向日方提出諸多關切，國際原子能機構技術工作組關於福島核污染水處置問題的工作也仍在進行之中，中方認為日方對國際社會的正當合理關切置若罔聞，反而不斷推進福島核污染水排海的各項政策和技術準備，顯然是要將錯誤決策強加於國際社會，是要讓太平洋沿岸各國承擔核污染水排海的風險，批評日方此舉極其不負責任。

他又指，很多國家和國際環保組織都提出疑問，如果核污染水真的安全無害，為什麽日方不向國內湖泊排放核污染水或是在國內循環利用，「再退一步講，為什麽日方不選擇建設更多的儲蓄罐在國內儲存？」他稱日方理應作出負責任的回答。

趙立堅稱，日本福島核污染水處置關乎全球海洋生態環境和公眾健康，絕不是日方一家私事，日方應認真傾聽和回應包括周邊鄰國在內的國際社會關切，撤銷向海洋排放核污染水的錯誤決定，除非同利益攸關方和有關國際機構充分協商並達成一致，否則日方不得啟動核污染水排海。