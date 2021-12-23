新冠肺炎｜輝瑞新藥Paxlovid需半年才完成交付　短期無法扭轉疫情

白宮表示輝瑞（Pfizer）新冠病毒藥Paxlovid的訂單，將要六個多月的時間才完成交付，意味無法預期在短期內依賴新冠病毒藥扭轉疫情。



美國食品藥品監督管理局（FDA）在12月22日批准了使用輝瑞研發，名為Paxlovid的抗病毒藥，藥物被指可以大幅降低染疫患者重症的風險。

但據《金融時報》同日報道指出，藥物不會立刻大規模流入市場使用。拜登新冠肺炎反應小組協調員，齊恩茨（Jeff Zients）引述輝瑞公司的說法，因製造藥物的成份複雜，生產大約需時六至八個月。

圖為12月22日，美國田納西州曼非斯一間貨倉，一批輝瑞的新冠病毒藥Paxlovid已運抵。（Reuters）

報道指首批26.5萬個療程會先在１月投入使用，但訂單上的1000萬個療程可能要到夏天才能完成交付。根據FDA，所謂一個療程是3顆藥丸，兩顆Nirmatrelvir及1顆利托那韋一同服用。1天兩次，連續服用5天。

拜登同日表示批准Paxlovid的使用，是讓美國邁向擺脫疫程道路上的重要一步。但同時承認製造藥物困難，稱會提供輝瑞所需資源，包括必要時動用《國防生產法》加快生產。