法國總統馬克龍妻子布麗吉特被傳「本是男兒身」　憤而提告

網絡上突然湧現謠言，指法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的68歲妻子布麗吉特（Brigitte Macron）出生時為男性，本名叫讓-米歇爾·特羅尼厄（Jean-Michel Trogneux）。代表律師12月22日表示，布麗吉特將就此事採取法律行動。



布麗吉特的律師埃諾希 （Jean Ennochi）22日對法媒說：「她決定展開提告程序，（此事）正在進行。」

布麗吉特：圖為2019年7月14日，法國總統馬克龍的妻子布麗吉特在巴黎出席閱兵儀式。（Getty）

有關布麗吉特原為男性的謠言，3月首度由一個叫做雷伊（Natacha Rey）的Facebook用戶發表。雷伊自稱是記者，其貼文內容多為陰謀論，常抨擊所謂的「健康獨裁」（Health dictatorship）。還有另一個Facebook用戶稱布麗吉特是「撒旦崇拜、犯戀童罪行的跨性別人士」。

馬克龍：圖為2018年4月23日，法國總統馬克龍與妻子布麗吉特抵達美國馬里蘭州的空軍基地。（Getty）

由極端右派人士創立的評論雜誌《事實與文件》（Facts and Documents，暫譯）10月中刊登有關「布麗吉特是男兒身」的內容後，謠言開始廣泛地傳播。Twitter自11月1日起出現#JeanMichelTrogneux的標籤。

法國總統選舉將於2022年4月舉行，馬克龍仍未正式宣布競選連任。但有關「布麗吉特是男兒身」的言論在社交媒體上瘋傳，有人以此事來表達對中間派馬克龍的強烈反對態度，當中還夾雜極右派意識形態及對跨性別的恐懼心理。