美媒指中國助沙特造彈道導彈　或在中東引連鎖反應掣肘美國

美國情報機構稱，沙特阿拉伯正在中國的協助下積極研發自制彈道導彈，這一發展可能在整個中東區域引起重大的連鎖反應。



據美國有線新聞網絡（CNN）12月23日報道，最新的衛星圖像顯示，沙特阿拉伯目前正在至少一處由中國資助建造的地點製造導彈。

美國加州密德伯里大學蒙特瑞國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）的武器專家和教授劉易斯認為，考慮到該設施是在中國的協助下建造的，而且新的情報評估顯示沙特最近從中國購買敏感的彈道導彈技術，因此那裏正在生產的導彈有可能是中國設計的。

CNN的報道引述兩名知情人士稱，包括白宮國家安全委員會在內多個機構的美國官員在最近幾個月被告知，機密情報顯示中國與沙特阿拉伯之間進行了多次大規模敏感彈道導彈技術轉讓。

白宮國家安全委員會和美國中央情報局拒絕對此置評。

CNN報道分析認為，伊朗是沙特阿拉伯在中東區域的主要競爭對手，若沙特阿拉伯成功研發並自制導彈，伊朗就不大可能同意停止製造導彈，這將可能在中東區域引起重大的連鎖反應，美國拜登（Joe Biden）政府要限制伊朗製造核武器的野心也會變得更加困難。