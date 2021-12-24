普京年度記者會近4小時答55個問題　稱與習近平互相信任︱圖輯

撰文：吳桐
出版：更新：
12月23日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行年度大型記者會，從新冠疫情、經濟、內政外交等多方面回答記者提問，對2021年進行總結。
中國外交
俄羅斯
普京