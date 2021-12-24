沃爾瑪山姆會員商店撤下新疆商品？公司稱沒存貨之後補回

英特爾（Intel）就其涉疆言論表示道歉一事還未平息，美國商超巨頭又因撤下新疆商品受到消費者關注。12月23日，有中國網民在社交媒體發文，質疑沃爾瑪（Walmart）旗下的山姆會員商店（Sam's Club）將新疆產品撤下。



綜合媒體12月24日報道，12月23日，有網友表示，打開「山姆會員商店」APP搜索欄，輸入「新疆」兩字，即出現「新疆哈密瓜」、「新疆和田紅棗」、「新疆杏」等多個含「新疆」關鍵詞供選擇。真正搜索「新疆」之後，卻得到了「抱歉，沒有找到相關商品」的結果。

據悉，此前在山姆會員店銷售的新疆和田駿棗等產品，目前都已被撤下，在山姆會員店的小程序和線上商城，也已經搜索不到任何新疆商品。

據觀察者網12月24日報道，山姆客服回應稱，搜索不到相關產品是因為沒有庫存了，等有貨了會重新上架。

另據時代財經報道，除山姆會員店小程序和線上商城外，京東山姆會員店官方旗艦店，也找不到新疆商品的身影。京東山姆會員店官方旗艦店客服表示，確實已經撤下了新疆產品，但客服稱，是因為疫情下降了新疆產品，後續還會上架。

除了山姆會員店外，其母品牌沃爾瑪超市也撤下了新疆商品，線上商城也無法搜索到相關產品。沃爾瑪客服表示，未找到新疆商品可能是因為相應門店目前沒有足夠的庫存。

捲入撤下新疆商品風波背後，沃爾瑪中國最新交出了一份不錯的季度成績單。

11月有消息稱，沃爾瑪即將關閉其在中國內地的首家大賣場門店，位於深圳市羅湖區洪湖路湖景花園的沃爾瑪門店將於2021年12月7日起停止營業。在傳統超市業績下滑的背景下，山姆會員店或將為沃爾瑪戰略佈局新重心。

沃爾瑪發布的三季度財報顯示，沃爾瑪中國第三季度的淨銷售額增長18.8%，可比銷售額增長16.5%。山姆會員商店在中國市場表現強勁，可比銷售額及會籍實現雙位數增長，第三季度新開3家新店。

中國市場的表現也獲得爾瑪全球首席財務官Brett Biggs的表揚稱第三季度，由於山姆會員店的持續走強以及電商銷售額增長超過90%，中國的可比銷售額非常強勁，增長了16.5%。

最新數據顯示，山姆會員商店在中國付費會員數量已經超過400萬，目前已在23個城市運營36個門店，並通過電商平台覆蓋全國絕大部分地區。2021年，山姆會員店迎來包括上海旗艦店在內的5個新開門店。預計到2022年底，山姆會員店開業及在建門店將達到40家至45家。