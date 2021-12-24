北京冬奧︱中國：促日本將體育非政治化的承諾落在實處

日本12月24日宣布東京奧委會主席橋本聖子、日本奧委會主席山下泰裕將出席北京冬奧，不計劃派遣政府代表團後，中國外交部發言人趙立堅12月24日回應表示，關注有關表態，希望並敦促日方將中日互相支持對方辦奧運會、體育非政治化的承諾落在實處。



據中國外交部官方網站12月24日顯示，趙立堅主持中國外交部例行記者會時，有記者提問「日本官房長官松野博一公布出席北京冬季奧運會名單，日方無派出政府代表團的打算。不過，日本運動員代表團將按計劃參加北京冬季奧運會及冬殘奧會，中方對此有何評論？」

趙立堅表示，中方歡迎日本奧委會等有關人士及日本運動員參加北京冬季奧運會和冬殘奧會，關注日本政府有關表態，希望並敦促日方將中日相互支持對方辦奧運會和體育非政治化的承諾落在實處，中方有信心同各方一道踐行「更團結」的奧林匹克精神，向世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

希臘向中國轉交2022年北京冬奧會聖火現場畫面（點擊大圖瀏覽）：

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在這之前，日本官房長官松野博一12月24日在記者會上宣布，不計劃派遣閣僚等高官組成的政府代表團，東京奧運會和殘奧會組織委員會主席橋本聖子、日本奧委會（JOC）主席山下泰裕將出席北京冬季奧運會，日本殘奧委會主席森和之將出席北京冬殘奧會。

共同社指，在東京奧運時，中國派出兼任中國奧委會主席的國家體育總局局長苟仲文出席，日方似乎認為若由橋本聖子出席北京冬季奧運會，就能保持平衡。

2022年北京冬季奧運會聖火點燃現場畫面（點擊大圖瀏覽）：