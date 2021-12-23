普京：多國外交抵制北京冬奧不可接受　意在遏制中國發展

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）12月23日提及多國外交抵制中國北京冬季奧運會，稱這一決定錯誤和不可接受，它意在企圖遏制中國發展。



俄羅斯衛星通訊社23日報道，普京23日在莫斯科召開年度記者會期間稱：「（抵制北京冬奧）這一決定不可接受，是錯誤的。我很久以前和美國一名前總統談過，你們猜猜是誰，他告訴我抵制洛杉磯和莫斯科奧運會是一個錯誤。那麼美國會重蹈覆轍嗎，那是出於甚麼原因？企圖遏制中國發展。」

俄羅斯總統普京12月23日在莫斯科召開年度記者會。（Reuters）

普京：北約東擴不可接受

當被問及關於俄羅斯可能入侵烏克蘭的問題，普京說，整個局勢由西方造成，俄羅斯明確表示北約（NATO）東擴是不可接受，「在我們的門口，美國站在導彈旁邊。如果我們把導彈放在美國與加拿大或墨西哥的邊境，美國會有何反應？」普京又批評北約厚顏無恥地欺騙俄羅斯。

他說：「他們在90年代和我們說，不會向東移動一寸。結果怎麼樣？我們被騙了。他們厚顏無恥地欺騙我們。北約東擴了5次。現在，拜託，羅馬尼亞和波蘭都已有相應的系統。這說明甚麼。不是我們在威脅某人。我們是去了美國邊境嗎？還是抵達英國邊境？是他們來找我們。」