聖誕節︱疫情無阻聖誕老人出動　全球派禮物之旅齊追蹤

12月25日是聖誕節，大家都希望從聖誕老人手上獲得禮物，但新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍未結束，很多人或擔心聖誕老人都要避疫。不過美加兩國的軍隊就保證，聖誕老人會到全球各地送禮，而且可以全程追蹤。



位於美國科羅拉多州（Colorado）的北美防空司令部（NORAD）12月24日表示，當局延續66年的傳統，從當地時間凌晨4時到午夜，實時追蹤聖誕老人的行蹤——從南太平洋到亞洲，再取道非洲到歐洲，最後來到美洲地區。

受到疫情影響，北美防空司令部因應防疫措施，安排部分義工在場外工作，他們與其他司令部成員輪流接聽熱線電話1-877-446-6723，解答大家對聖誕老人行蹤或喜好的查詢。

除了致電司令部，大家亦可以到追蹤網站https://www.noradsanta.org及Twitter帳戶@NoradSanta，又或者到Facebook及YouTube，以及蘋果和Android智能電話的應用程式了解聖誕老人的位置。當局指，聖誕老人出發前，追蹤網站已經有300萬人次瀏覽。

北美防空司令部的追蹤聖誕老人工作源於1955年，一名女孩意外致電該部門的前身北美大陸防空司令部（CONAD），稱希望與聖誕老人通話。當值指揮官舒普（Harry Shoup）接聽時以為對方是開玩笑，之後了解情況後，向女孩表示自己就是聖誕老人，於是這個傳統就保留至今。