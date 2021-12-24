聖誕節︱全球10大古怪習俗　為何要用「蜘蛛網」裝飾聖誕樹？

從各種角度來看，「聖誕節 Christmas」都是一個非常「奇怪」的節日……這不是批評，最早一開始「聖誕節」的用意是用來「紀念耶穌降生的節日」，但事實上「耶穌真正的誕生日期」根本不可考（《聖經》上也無相關記載），是要到 4 世紀前中期才由西方教會「制定」出來的（同時也確立了教會紀念聖誕節的整套儀式）……後來，聖誕節「紀念耶穌降生」的原始意義開始失焦，變成了西方社會家族團聚的一個理由（就像東亞地區的「新年」），再後來隨着資本主義的商業操作，聖誕節也是另外一種型態的「情人節」（不好好精心安排禮物跟約會，你就別想活到跨年……）（另外如果是有小孩的，如果沒有準備禮物扮聖誕老人，恐怕接下來的一整年也不會有好日子過……）

文：Daniel Hsu（GQ Taiwan）



但不管聖誕節再怎麼「奇怪」，在慶祝上還是有一套「公式」，通常就是聖誕樹、聖誕老人、禮物、雪花、聖誕大餐（尤其要有烤雞）、瑪莉嘉兒（Mariah Carey）的聖誕歌、聖誕花圈（但你知道聖誕花圈「其實不叫聖誕花圈」，而是叫「將臨圈」嗎……）不過除了這些基本的元素，在很多地方還有自己「獨特」度過聖誕佳節的方式！

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1. 日本：一定要吃「肯德基」！

大家都知道「吃肯德基」在日本是一個特殊的聖誕節習俗，其實它的典故源自 1974 年，當時日本第一家肯德基開幕，在一次聖誕節該店聽到來購買炸雞的外國夫妻客人說非常想念聖誕節的火雞大餐，所以靈機一動，用「炸雞取代火雞」的方式行銷肯德基炸雞，結果「炸雞取代火雞」的聖誕節慶祝方式逐漸演變成了日本人過聖誕節的傳統，而除了原本一定要吃「肯德基炸雞」，後來其他的炸雞品牌也跟進，所以日本在聖誕節當天不僅是肯德基，其他品牌的炸雞銷量也是超高！總之在日本過聖誕節吃的不是「烤雞」而是「炸雞」！

2. 挪威：對空鳴槍殺女巫！

雖然說「聖誕節」設定上是「紀念耶穌降生」的節日，但相對，許多文化相信「越是神聖的日子，就越會有邪惡的東西出來趁機作亂」！同樣的概念，挪威人相信在聖誕節前的平安夜裡，巫婆和其他魔鬼會趁機出來作亂，所以他們會在平安夜、聖誕節的時候把家中所有的掃把（巫婆的交通工具）全部藏起來，並且還會用獵槍朝天空對空鳴槍，就算沒有殺到在天上飛的巫婆和其他魔鬼，也能達到「示威」的作用！

3. 德國：送禮的不是聖誕「老人」而是「小孩」

「聖誕老人」的原型是真實存在於西元 270 至 343 年的基督教聖人「聖尼古拉 Saint Nicholas」，他最顯著的事蹟就是會在聖誕節這天悄悄送禮物給小孩與窮人，而傳說他的招牌打扮就是一襲深紅色的長袍。然而到了 16 至 17 世紀的宗教改革時期，德國的馬丁路德 Martin Luther 為了反對聖尼古拉的天主教徒形象，所以開始宣傳在聖誕節送禮的是一位兒童形象的金髮天使！所以在德國新教徒的社群中，聖誕節送禮的並不是聖誕「老人」而是「小孩」！

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4. 冰島：好孩子有糖，但壞孩子只能拿到「馬鈴薯」

前面說了因為宗教改革的關係，在德國新教徒的社群中，聖誕節送禮的並不是聖誕「老人」而是改成「小孩」，而到了冰島，這個習俗更變本加厲（？）因為冰島傳統中送禮的「聖誕小孩」不僅是一位，而是 13 位！（同等對應耶穌與 12 使徒的數字）所以冰島的孩子會在聖誕節的「前 13 天」在卧室的窗臺上放上「鞋子」（對，就是「在卧室的窗臺上放上鞋子」而不是「在壁爐上掛上襪子」），如果乖小孩的話，聖誕節後就會在鞋子中收到來自 13 位聖誕小孩送的糖果跟巧克力，但淘氣孩子則會在鞋子裡收到一顆壞掉的馬鈴薯……

5. 坎卜斯：來自阿爾卑斯山的聖誕怪物

「乖小孩會收到聖誕老人（或兒童）的禮物，壞小孩就沒有」這樣的概念，其實也是過去大人用來告誡小孩聽話的方式，然而雖然冰島有淘氣孩子收到「爛禮物」的講法，但「阿爾卑斯山」地區的居民對待壞小孩的方式卻更加的兇殘！傳說在阿爾卑斯山地區存在著一種叫做「坎卜斯 Krampus」的怪物，牠會在聖誕節當天出沒，並且抓走特別不乖的小孩，並把壞小孩帶回自己的洞穴，並當成聖誕大餐吃掉！「坎卜斯」在阿爾卑斯山地區是很重要的聖誕元素，至今在聖誕節前夕，該地區的成年人會化妝成坎卜斯的樣子在街上遊行，這稱為「坎卜斯遊行 Krampuslauf」，而 2015 年荷里活也推出了《聖誕妖怪：坎卜斯 Krampus》的喜劇恐怖片！

6. 希臘：源自希臘神話的「聖誕船」

前面提到事實上「耶穌真正的誕生日期」根本不可考（《聖經》上也無相關記載），是要到 4 世紀前中期才由西方教會「制定」出來的，而當初的天主教之所以把聖誕節「訂」在 12 月 25 日並非沒有原因！實際上 12 月 25 日就是年末，隨後進入新的一年，並且準備迎接春天的來臨，所以有很多傳統宗教信仰在 12 月 25 日這天本身就有慶祝的節日，而為了打擊異教徒，所以才將這個有許多異教徒慶典的日子用「紀念耶穌降生」來覆蓋其他意義，而說到這一天最重要的其他宗教節日，那就是希臘、羅馬神話中的「神農節 Saturnalia」！在這一天，希臘跟意大利（尤其是希臘）會用「聖誕船」（其真正的名字是「karavakia 卡拉瓦西亞」）來祈求全家平安。

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7. 波蘭：綠色稻草是必備禮物

前面提到在 12 月 25 日年末這個日子裡，許多西方傳統信仰都有準備進入新的一年、準備迎接春天來臨的目的，而在波蘭，同樣的概念就是要送人「綠色稻草」，但更準確來說，在寒冬中並沒有真正的新鮮綠色稻草，這個習俗實際的內容是，在波蘭的聖誕聚餐中一定會準備稻草，並且將其中一支漆成綠色，而賓客會在輪流在稻草堆中抽稻草，如果抽到「綠色稻草」的人，據說能得到接下來一整年的好運！

8. 烏克蘭：用「蜘蛛網」裝飾聖誕樹

在烏克蘭民間故事傳說，從前有一個貧窮的單親媽媽帶著小孩獨自生活，而在某一年的聖誕節，因為他們買不起聖誕樹的裝飾品，後來蜘蛛們知道了這件事，就爬到樹上用蜘蛛網佈置聖誕樹。而直到今日，烏克蘭人仍相信在聖誕樹佈置「蜘蛛網」裝飾能帶來好運！

9. 英國：聖誕就是要喝「蛋奶酒」！

在寒冷冰天雪地的聖誕節裡「喝酒暖身」是理所當然的事！然而除了眾所週知的「熱紅酒」，其實英國還發明了一種名為「Eggnog」的「蛋奶酒」，它的配方是用牛奶、奶油、雞蛋、糖、肉桂、香草等香料調味，並加入基酒（最常見是蘭姆酒跟白蘭地）搭配飲用。而這個傳統隨著英國的殖民與移民，現在在美國跟加拿大的一些地方也很盛行！

10. 澳洲：海灘派對

聖誕節就是「冰天雪地」完全是「北半球」的事，但相同的日子到了南半球卻是「炎炎夏日」，所以在澳洲沿海地區他們慶祝聖誕節的方式就是「海灘派對」！但為了有符合北半球的「聖誕氣氛」，在澳洲的海灘派對也會有人打扮成「聖誕老人」的樣子參與，畫面十分反差！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ科普】日本要吃「肯德基」、挪威要對空鳴槍殺女巫！？10 個意想不到的聖誕節特殊習俗】