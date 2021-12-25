駐日本使館批評台日政黨人士對話：對中國蓄意挑釁　提出嚴正交涉

針對日本自民黨外交部會、經濟產業部會負責人12月24日與台灣民進黨有關人員舉行「外交．經濟政策意見交流會」，中國駐日本大使館24日晚上批評，稱這是變相開展官方往來，是對中國的蓄意挑釁。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。



據中國駐日本大使館網站24日晚上發文，駐日使館發言人稱，日本自民黨個別國會議員與台灣民進黨有關人員舉行所謂「外交經濟對話」，實質是變相開展官方往來，嚴重違背國際關係基本準則，嚴重違背中日四個政治文件原則，是對中國主權和內政的蓄意挑釁。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

「民進黨・自民黨 台日2+2會談」2021年12月24日上午舉行，由立委身兼民進黨國際事務部主任羅致政（左）、民進黨立委邱志偉（右）負責主談，民進黨會後召開記者會說明。（中央社）

發言人稱一段時期以來，包括日本在內少數國家同「台獨」勢力加大勾連，屢屢在「台灣問題」上搞「小動作」，試探觸碰中方紅線，對於當前台海局勢緊張負有不可推卸的責任。中方維護國家主權和領土完整的決心堅定不移，任何否定、挑戰「一個中國」原則的企圖都將以失敗告終。

發言人還稱，「台灣問題」事關中方核心利益，事關中日關係政治基礎，事關兩國間基本信義。處理不當將給中日關係造成破壞性影響。近期日方涉台消極動向密集突出，一些政客不斷挑釁滋事，已經對中日關係穩定造成嚴重干擾。

這名發言人最後稱，中方強烈敦促日方切實遵守中日四個政治文件原則和迄今在「台灣問題」上所作承諾，停止向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，不得以任何形式干涉中國內政，避免兩國關係受到進一步衝擊和損害。

「民進黨・自民黨 台日2+2會談」24日上午舉行。台方由立委兼民進黨國際事務部主任羅致政、立委邱志偉主談，日方由負責外交部的自民黨會長佐藤正久及經濟產業部會長石川昭正眾議員主談。