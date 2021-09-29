岸田文雄當選自民黨總裁　台外交部：台日情誼前所未有新高度

日本自民黨總裁選舉結果當地時間9月29日出爐，由前日本外相岸田文雄勝出，台灣外交部對於岸田文雄的勝出也表達誠摯祝賀，指台日人民相互扶持及互信互助的深厚情誼，已經提升至前所未有的新高度。

台灣外交部並表示，誠摯期盼日本自民黨未來在岸田總裁的領導下，繼續推動台日全方位友好實質合作關係，攜手共促印太地區的和平、穩定與繁榮。



而據民進黨發言人顏若芳表示，蔡英文祝賀岸田文雄當選，並表達台灣「樂意與支持台灣的國際友人交流互動」，爭取國際社會對台灣更多支持。

顏若芳指出，蔡英文希望自民黨與民進黨在台日友好的基礎上，持續深化交流，共同為台日的合作與發展繼續努力，也感謝這次總裁選舉中的四位候選人，對台灣爭取加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）表達歡迎之意，這些舉動都應證了台日友好、民主夥伴的深厚情誼。

圖為2021年9月29日，日本前外務大臣岸田文雄當選自由民主黨總裁。（AP）

顏若芳說，民進黨期盼自民黨在岸田文雄的領導下，雙方政黨在台日友好的基礎上，持續深化交流，共同為台日的合作與發展，繼續努力。

此次日本自民黨總裁選舉，岸田文雄以257票大勝對手、內閣府特命擔當大臣河野太郎，成為自民黨第27任總裁。預計將於10月4日日本臨時國會中被指名為日本新任首相，成為日本第100任首相。

岸田文雄當選，日後將會擔任首相，幾乎所有綠營立委都看好其上任後持續增進、深化台日關係。立委王定宇9月29日表示，岸田在此次選戰展現強硬抗中態度，曾向日媒表示「對付中國將是他政府的首要任務」。立委蘇治芬則稱，岸田在勝選感言中提到，歡迎台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），這對台灣來說是一大好消息。

立委王定宇在Facebook指出，現年64歲的岸田文雄，於2012年至2017年間擔任日本外相，為自民黨內派系「宏池會」會長。宏池會以立場偏鴿派、傾向自由主義聞名。但岸田在此次選戰中展現強硬抗中態度，表示將新設專責人權問題的首相輔佐官，以跨部會因應中國侵害人權等問題。岸田也曾向《日經亞洲》表示，「對付中國將是他政府的首要任務」，並表示更新日本防衛「是非常重要的政治議題」。

謝長廷（中）對岸田文雄當選自民黨總裁表達祝賀。（資料圖片／VCG）

台灣駐日代表謝長廷也說，岸田文雄當選自民黨總裁，「日本的政治史翻過新的一頁」，他透露，岸田文雄擔任自民黨青年局長時期曾訪問台灣，台灣前總統李登輝過世時，岸田有來台灣駐日代表處簽名悼念，對台灣問題，也表達關心和重視。

「台灣民意基金會」董事長游盈隆也以「狂賀」來祝賀「台灣的好朋友」岸田文雄。他透露，岸田文雄在日本送給台灣大量AZ疫苗上，扮演關鍵角色。