伊朗導彈軍演：對以色列嚴重警告

在伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）完成5天的「偉大先知-17」演習，期間成功發射16枚彈道導彈。



卡塔爾半島電視台12月24日引述伊朗國家通訊社（IRNA）稱，演習期間發射過遠程、中程和短程導彈，射程由350至2,000公里不等。與此同時，它們與10部無人機的攻擊亦命中及摧毀目標。

伊朗武裝部象參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）稱軍演目的是回應以色列近日的威脅，又稱這是對於那些膽敢攻擊伊朗的人來說，這僅是足以摧毀一個國家的、數以百計的導彈的一部份。

革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）稱軍演是對伊朗官員發出嚴重警告，「即使犯下最輕微的錯，我們都會將他們的手斬下來。」

恢復《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱伊朗核協議）的新一輪談判12月27日在奧地利首都維也納繼續進行。各方力促美國和伊朗恢復履行協議。以色列一向反對協議，近來更因美伊恢復履約談判重啟而表示將考慮包括武力在內的行動選項。