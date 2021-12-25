為見愛子公主　日本中年漢擅闖皇居被捕

日本一名中年男子12月25日闖入皇居被捕。他供稱是為了見愛子公主，即天皇德仁和皇后雅子的獨生女。皇宮警察正調查其犯案動機和隨身物品。



日媒富士新聞網（FNN）與東京放送公司（TBS）25日報道，事發於25日上午5時左右，一名56歲、居住在新潟縣的男子，在東京跨過皇居平川門附近的圍欄，並過橋闖入皇居，隸屬皇宮警察的護衛官當場拘捕他，指他涉嫌非法侵入建築物。

報道稱，這名男子沒有逃跑或發怒，被問到闖入皇居的動機時，他回答「我是來看愛子公主的。」

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這並非首次有人擅闖位於東京都千代田區的皇居，例如在2021年1月，便有1名29歲男子經由毗連赤坂御所的迎賓館入口閘門進入皇居，並逗留了2小時，之後才在三笠宮崇仁親王妃百合子的居所附近被皇室守衛拘捕，他向警方表示自己是想與皇室家庭成員見面。

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