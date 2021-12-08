日本皇室｜愛子公主突變漂亮驚艷網民　原來去做了這件事

日本天皇陛下獨生女愛子公主在12月1日滿20歲，她在上週日出席成年禮，正式成為成年的皇室一員。



愛子當天的照片一出後讓日本網友相當驚訝，大家在Twitter上紛紛討論「愛子變漂亮了」、「臉龐變得更有氣質」，原來愛子變漂亮的秘密竟是「牙齒」！

她從去年開始矯正牙齒，經過一年的時間變得相當整齊，連帶的整個人都變美了。

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日媒《女性自身》報道，愛子在成年禮當天穿着白色長禮服，妝容也很精緻，一席打扮相當適合她。據宮內廳相關人員透露，「原本是要請外面美妝專家來協助，但愛子還是雅子皇后提出要求，希望能自己做造型」。愛子的近日照片曝光後在網絡上引發討論，有人覺得她愈來愈成熟，已經像個大人了，究竟愛子發生什麼變化，許多人也提出疑問。

愛子原本有虎牙，翻看去年的照片都能見到，愛子的虎牙特徵相當明顯，不過經過這一年間的牙齒矯正，愛子的牙齒已經變得非常整齊。據皇室記者表示，「事實上雅子皇后也有虎牙，在當初公布婚約時，雅子的牙齒曾被美國雜誌拿來評論，由於自己有這樣的經驗，所以可能就是雅子皇后建議愛子矯正牙齒的」。

宮內廳相關人員還爆料，指出愛子「女子力爆發」的契機或許和5年前的「減肥事件」有關。當時愛子還是中學3年級，正處於思春期的她拚命減肥，一口氣爆瘦了15公斤，已經近似於厭食症的狀態，而且愈來愈嚴重，這讓雅子皇后相當擔憂，從此愛子再也沒有嘗試過減重了。

他也提到，之前新冠大流行時愛子露面機會變少，不必再害怕外界眼光，加上雅子的支持，讓愛子萌生讓自己變得更好的想法，過去已經成功減肥，牙齒矯正也完成，愛子在今後將能更有自信參加各式活動才對。日本網友也大讚愛子現在的容貌，表示「19歲時和20歲時完全不一樣，變得超漂亮！」，還有網友讚嘆「牙齒矯正的偉大力量」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】