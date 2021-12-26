南非反種族隔離鬥士　聖公會前任大主教圖圖逝世終年90歲

南非反種族隔離鬥士、1984年諾貝爾和平獎得主、聖公會開普敦教區前任大主教圖圖（Desmond Tutu）12月26日在開普敦（Cape Town）逝世，終年90歲。他去世後遺下妻子，4名子女及7名孫兒與孫女。



南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在公布圖圖的死訊時稱，他去世是國家告別一代傑出南非人的、悲痛的另一章。他稱圖圖以及那些人為民眾留下一個解放的南非。

已故南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）生前曾形容圖圖「有時咄咄逼人，有時溫柔，從不害怕，很少沒幽默感」，他並補充說「圖圖的聲音將永遠是無聲者的聲音」。

敢言社運家 敵界樹敵多

圖圖身為社運家和人權捍衛者，不僅創造了「彩虹國家」這個詞來描述該國的種族多樣性，而且在南非1994年舉行第一次民主選舉之後，利用他的高知名度，參與對抗愛滋病、肺結核、貧困、種族主義、仇外、性別歧視、恐同和恐跨等運動。

他率直而有力的發聲，激怒南非國民黨政府及其繼任者「非洲人國民大會」（African National Congress，ANC）與其盟友。曾有社運人士稱，他表達意見的方式，肯定超出政治的舒適圈以外。圖圖2017年也說：「我都想我能閉嘴，但我不能，以及我不會。」

更多圖圖生前的照片，請點擊放大觀看：

+ 4

圖圖1931年生於南非克萊克斯多普城（Klerksdorp），修讀教育與神學出身。青年時期的他，愈發活躍於對抗種族隔離政策。他在1980年代成為家傳戶曉的名字，1984年獲頒諾貝爾和平獎。

他在1986年成為非洲南部聖公會第一位黑人大主教。南非舉行第一次民主選舉後，他獲委任為真相與和解委員會（Truth and Reconciliation Commission，TRC）的主席。即使委員會完成其歷史使命後多年，他仍繼續就道德與政治議題發聲。