南非前大主教圖圖葬禮元旦日舉行　多國領袖致哀

南非反種族隔離鬥士、聖公會開普敦（Cape Town）教區前任大主教圖圖（Desmond Tutu）的葬禮定於2022年元旦日舉行。



圖圖基金會Archbishop Desmond Tutu IP Trust發言人表示，圖圖12月26日早上在開普敦一間護理中心安詳辭世，他的靈柩31日會運送至開普敦的聖喬治大教堂（St George's），2022年1月1日舉行葬禮，而為期一週的哀悼安排仍處於初步階段。

圖圖在1990年代末期被診斷出患有前列腺癌，近年因與治療癌症相關的感染數度住院。

美國總統拜登（Joe Biden）對圖圖的離世表示悲痛，讚揚「他的勇氣和清晰的道德良知有助激發我們的承諾，以改變美國對南非種族隔離專制政權的政策。」美國首名黑人總統奧巴馬（Barack Obama）則形容，圖圖大主教是他和許多人的導師、朋友和道德指南針。

英國女王伊利沙白二世（Elizabeth II）指圖圖是南非和世界各地孜孜不倦地捍衛人權的人，並回想起與圖圖會面時，對方的溫暖和幽默。英國首相約翰遜（Boris Johnson）則表示，圖圖是反對種族隔離和建立新南非的關鍵人物。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）說，圖圖是和平與正義的世界傑出人物，激勵世界各地的每一個人。

圖圖青年時期活躍於對抗種族隔離政策。他在1980年代成為家傳戶曉的名字，1984年獲頒諾貝爾和平獎。他在1986年成為非洲南部聖公會第一位黑人大主教。