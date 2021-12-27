Omicron｜福奇：新變種在美國大規模傳播　料新增病例將持續攀升

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fuci）表示，隨着傳染性更強的Omicron（奧密克戎）變異毒株在美國大規模傳播，預計美國未來一段時期內，每日新增新冠肺炎確診病例數將會持續攀升。



澎湃新聞12月27日報道，福奇還表示，感染Omicron變異毒株後較輕的臨牀症狀，在一定程度上掩飾了他的嚴重程度，導致傳播規模擴大的情況更容易發生。

「鑑於你現在看到的病例數量龐大，每天都在增加，」美國總統拜登（Joe Biden）的首席醫療顧問福奇在接受美國廣播公司採訪時表示，「最近的每周平均值約為15萬，而且可能會更高。」

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，目前美國僅有61.7%的人口完全接種了新冠疫苗，絕大部分美國人並沒有因為Omicron變異毒株而提高疫苗接種意願。

福奇表示，「而且我們特別擔心那些未接種疫苗的人，當你感染了一種非常有效地傳播給人們的病毒時，他們是最脆弱的人。」