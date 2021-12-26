新冠肺炎與Omicron打亂全球跨年活動　取消或規模縮小在所難免

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未見緩和跡象，變異病毒株Omicron（奧密克戎）正在迅速蔓延，導致全球民眾又在疫情中迎來新年。不少城市已宣布取消新年倒數活動，另一些則將慶祝規模縮小。



美國有線新聞網絡（CNN）12月26日稱，歐洲多個主要城市的跨年活動已先後取消，包括希臘雅典、英國倫敦、法國巴黎、意大利羅馬和德國柏林。

美國紐約時報廣場的倒數活動如期舉行，但出席人數受限，參加者必須佩戴口罩。賭城拉斯維加斯8家酒店頂樓燃放煙火的活動，也將在元旦零時零分進行。

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新加坡濱海灣跨年煙花活動已取消，但一些中心地帶會有煙花燃放。政府鼓勵民眾留在家中。馬來西亞吉隆坡和印度新德里已決定，禁止在新年時舉行大型聚會。

香港和台北的跨年活動仍將舉行，但會執行安全管理措施。

泰國曼谷倒數活動已取消，但在戶外舉行的慶祝活動仍可進行。參加者須戴口罩、事先登記，以及在72小時內進行病毒檢測。

圖為2021年1月1日，美國紐約時報廣場降球倒數，五彩碎紙散落。（美聯社）

每年都令人印象難忘的澳洲悉尼煙花匯演，2022年照樣舉行。參加者必須持有門票方能入場。出席者即使未完全接種疫苗都能入場，但政府強烈鼓勵這麼做。

新西蘭奧克蘭是全球最早迎接新年的主要城市之一，每年在天空塔燃放的煙花令人感覺振奮，但政府已宣布取消，並以燈光表演取代。有關方面已安排現場直播，讓民眾安坐家中欣賞。