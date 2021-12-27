澳洲癱瘓男安裝「腦機介面」　用思想發布首個Twitter推文

澳洲一名患有肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍人症）的癱瘓男子2020年在體內安裝腦機介面（Brain-computer interface）。他2021年12月23日成功靠思想在Twitter上發送首條推文，與網民交流。



癱瘓病人難以與外界溝通，因為他們當中有不少人不能說話、全身都動彈不得，無法書寫或使用電子設備。美國生物技術公司Synchron研發的「腦機介面」卻能讓他們重拾部分自理能力，提升生活品質。

腦機介面：圖為12月27日在美國生物技術公司Synchron網站截取的畫面，此圖展示「腦機介面」Stentrode的使用步驟。（Synchron網站截圖）

62歲的奧基夫（Philip O'Keefe）安裝Stentrode後，23日透過它在Synchron行政總裁奧克斯利（Thomas Oxley）Twitter帳戶發送首條推文。他在文中寫道：「不需按鍵或發聲，我以思想創作這推文。」

奧基夫表示，現時他只需想想自己希望點擊電腦畫面上的哪一個地方，他就可以發送電郵、使用銀行服務、購物、以及在Twitter上向世人傳達訊息。他指學習使用Stentrode時需練習，就像學踏單車一樣，但一旦學會後，使用它就變成一件自然的事。

no need for keystrokes or voices. I created this tweet just by thinking it. #helloworldbci — Thomas Oxley (@tomoxl) December 23, 2021

「腦機介面」是在人體安裝的工具，它連接大腦和外部的裝置，令電腦可直接接收由大腦發出的指令。Synchron稱「腦機介面」Stentrode讓用戶可透過思考來對電子設備進行「無線控制」。他們通過頸靜脈將Stentrode插入奧基夫體內，以避免鑽入顱骨。

腦機介面：圖為12月27日在美國生物技術公司Synchron網站截取的畫面，圖中男子在示範使用「腦機介面」Stentrode。（Synchron網站截圖）

Synchron表示，奧基夫目前可獨自完成一些活動，以及重新與世界連接。公司計劃2022年在美國進行人體研究，以進一步發展他們的「腦機介面」。