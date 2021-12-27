新一輪核協議談判12月27日開始　伊朗：石油出口是最重要議題

撰文：房伊媚
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新一輪《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱伊朗核協議）談判12月27日在奧地利首都維也納舉行。伊媒稱，伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）稱，對他們來說最重要的事情是伊朗石油可容易、無障礙地出口。

路透社27日稱，阿卜杜拉希揚說，對該國來說重要的是做到兩點，一是伊朗的石油能出售以及不受阻礙，二是出售石油所得能以外幣形式存入伊朗銀行，令伊朗可享核協議項下的所有經濟利益。

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歐盟外交官莫拉（Enrique Mora）23日在Twitter稱：「加快步伐來解決關鍵而未解決的問題、以及向前邁進是重要的，正密切地與美國合作。歡迎來到第八輪談判。」

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