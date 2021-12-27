新一輪核協議談判12月27日開始　伊朗：石油出口是最重要議題

新一輪《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱伊朗核協議）談判12月27日在奧地利首都維也納舉行。伊媒稱，伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）稱，對他們來說最重要的事情是伊朗石油可容易、無障礙地出口。



路透社27日稱，阿卜杜拉希揚說，對該國來說重要的是做到兩點，一是伊朗的石油能出售以及不受阻礙，二是出售石油所得能以外幣形式存入伊朗銀行，令伊朗可享核協議項下的所有經濟利益。

#ViennaTalks to resume on Monday 27 December. The #JCPOA Joint Commission will meet to discuss and define the way ahead. Important to pick up the pace on key outstanding issues and move forward, working closely with the US. Welcome to the 8th round. — Enrique Mora (@enriquemora_) December 23, 2021

歐盟外交官莫拉（Enrique Mora）23日在Twitter稱：「加快步伐來解決關鍵而未解決的問題、以及向前邁進是重要的，正密切地與美國合作。歡迎來到第八輪談判。」