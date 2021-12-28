拜登簽署《國防授權法案》　加強美軍印太部署

美國總統拜登（Joe Biden）12月27日簽署2022財政年度的《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA），授權的國防總開支約7700億美元，較2021年度增加約5%，以應對中國和俄羅斯的地緣政治威脅。



法案12月7日及15日先後獲國會眾議院及參議院大比數通過，內容包括為擴大「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）提供71億美元，以加強美軍在印太地區的軍事部署，應對中國在區內的行動。 法案又禁止國防部採購由中國新疆地區強迫勞動生產的產品。

法案重申，會繼續協助台灣維持防禦能力，並呼籲美台進行實地訓練與軍事演習，包括酌情邀請台灣參加2022年環太平洋軍演（RIMPAC）。

開支亦包括投放3億美元，為烏克蘭武裝部隊提供支援、40億美元用於歐洲防禦倡議，1.5億美元用於波羅的海安全合作。