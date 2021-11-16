美國民主黨尋求修正國防授權法案　推進對華科技競爭立法

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）11月15日表示，他將在參議院定於本周開始審議的一項大規模國防政策法案中加入提高美國對華競爭力的立法。



據路透社11月15日報道，舒默在參議院的一次演講中說：「我們的供應鏈危機需要得到解決，我們不能再等了。」他宣佈將對年度國防授權法案（NDAA）進行修正，以納入美國創新與競爭法案（USICA）。

參議院6月通過了USICA，獲得兩黨普遍支持，但該法案在眾議院從未進行過表決。此後，法案的支持者一直在努力尋找如何才能通過該法案，並將其送交白宮讓總統拜登簽署成為法律。

路透14日報道稱，USICA的支持者正在考慮將部分條款加入NDAA。作為每年必須通過的為數不多的重大立法之一，NDAA經常充當一系列政策問題的載體。

這一策略並不能保證USICA會成為法律，但增大了其中一些最重要條款獲得批准的可能性。

參議院當初是以68-32的表決票數通過USICA。這是國會少數針對工業政策通過的法案，內容授權以1,900億美元強化美國技術及研究，並另外通過540億美元經費，提高美國在半導體及電信設備的生產與研究。

一旦參議院批准了自己版本的NDAA，參議院和眾議院的談判人員將在參議院版本和眾議院今年早些時候通過的版本之間尋求達成妥協。

然後，折衷方案必須在眾議院和參議院都獲得通過，才能送交拜登簽署成法。