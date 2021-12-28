北京冬奧｜白宮申請官員簽證　中國外交部：說辭反覆令人費解

美國白宮國家安全委員會發言人12月27日解釋美國政府人員在2022年北京冬季奧運會期間赴中國簽證申請問題後，中國外交部發言人趙立堅12月28日進行回應。



據中國外交部官方網站12月27日消息顯示，趙立堅主持中國外交部例行記者會。對於12月27日中國外交部證實收到美國政府人員在北京冬季奧運會期間赴華簽證申請的消息之後，美國白宮國家安全委員會發言人稱，美國政府12月初宣布的立場不會改變，美國將不會有任何的外交或官方代表出席2022年北京冬季奧運會，趙立堅認為，美方稱不派官方代表出席冬奧卻又申請簽證，令人費解。

趙立堅說，美方一方面聲稱不會有任何外交或官方代表出席2022年北京冬奧會，一方面又為來自國務院、國防部等多個部門的官員申請簽證，這一套說辭令人費解。無論美方如何解釋，事實就擺在那裏。

他稱中方再次敦促美方踐行奧林匹克精神，停止體育運動政治化的行徑，停止任何干擾北京冬奧會的錯誤言行。

希臘向中國轉交2022年北京冬奧會聖火現場畫面（點擊大圖瀏覽）：

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12月27日，趙立堅在記者會上稱，可以證實的是，中方已經收到美方有關人員的簽證申請。此前美方出於政治操弄的目的，在沒有受到邀請情況下，自導自演了所謂「不派外交或官方代表出席北京冬季奧運會」的鬧劇。

趙立堅強調，對於美方要派由政府官員組成的團隊來華，並提出簽證申請，中方將根據國際慣例、有關規定和對等原則進行處理。