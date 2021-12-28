拜登比特朗普好點？美媒稱新總統上台首年　美國空襲他國銳減54％

美媒12月28日稱拜登政府2021年下令進行空襲力度較特朗普政府細，相較特朗普（Donald Trump）在任時2020年，減少54%。



美國霍士新聞（Fox News）引述「空中戰爭」網站（Airwars）12月22日發表的一份報告稱：「最大的重點是，拜登大幅減少美國在全球進行的軍事行動，」內文稱，空襲減少導致「死於美國空襲的平民人數大大減少」。

「空中戰爭」是非牟利機構，追蹤全球軍事行動以及平民傷亡情況。

報告稱，在拜登執政第一年，美國合計發動439次空襲，比2020年有951次，減少54%。

內文稱在拜登的領導下，美國2021年在阿富汗合計進行372次空襲，比2020年的660次，減少44%。美國不僅在阿富汗的空襲銳減，在也門的空襲行動也大減，2021年沒對也門進行過空襲。特朗普在任的最後一年，也門則發生18次空襲。

美國在其他地區如伊拉克和敘利亞的空襲力度也有所下降，2020年這些地區發生201次空襲。拜登任內，伊拉克和敘利亞合計發生過58次空襲，減少71%。美國在索馬里的空襲從2020年的72次，減至2021年的9次，減幅為88%。

拜登雖曾說美軍撤出阿富汗後將能保持對阿富汗的遠距離打擊能力，但報告內文稱，美國空軍自8月29日以來沒在阿富汗進行過任何行動。

國際危機組織（International Crisis Group）顧問格雷姆・史密斯（Graeme Smith）告訴「空中戰爭」組織：「這是20年來阿富汗上空首次沒有美國戰機出現。整整一代人都是在它們的凝結尾流下成長，不會有人仰望天空時不去找尋它們的蹤跡。」他稱：「他們（美軍）的離開象徵着一個新時代的開始，儘管外界還不清楚這新的篇章會帶來什麼。」