朝鮮勞動黨八屆四中全會聚焦農村　金正恩發表歷史性報告

朝鮮勞動黨八屆四中全會聚焦農村問題，金正恩做了對社會主義農村發展中具有重大而劃時代意義的歷史性報告。



據朝中社12月29日報道，朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第四次全體會議27日召開。朝鮮勞動黨總書記金正恩出席並主持會議。

朝鮮勞動黨中央委員會委員、候補委員參加會議，黨中央委員會各部門幹部，各省、中央一級機關、道級領導機關及市、郡、重要工廠企業負責幹部和相關重要部門幹部列席會議。

朝鮮最高領袖金正恩參加勞動黨八屆四中全會，並做重要報告。（Reuters）

會議將總結2021年度黨和國家主要政策執行情況，討論和決定堅強引導我們黨和人民開創社會主義建設新發展期的鬥爭走向下一個勝利階段的戰略戰術方針及其實踐行動任務。

第一天總結2021年度黨和國家主要政策執行情況，並討論關於新年度工作計劃問題之後，28日重點探討了正確解決社會主義農村問題的當前任務。

金正恩在第一天會議上發表歷史性結論《2022年度黨和國家工作方向》之後，在第二天會議上做了對社會主義農村發展中具有重大而劃時代意義的歷史性報告。

金正恩提出根據謀求朝鮮式社會主義建設全面發展的現實條件和時代要求，完成農村振興宏偉目標的中長期發展戰略和中心任務及其具體實行途徑，並採取了革命性重大措施。

他闡明解決當前朝鮮農村問題的最科學而革命的前進方向的新的社會主義農村建設綱領博得了全體與會者的完全支持和贊同。