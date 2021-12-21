金正恩追悼會上現老態「臉垮肉垂」似57歲　網友猜健康真的出問題

朝鮮最高領導人金正恩17日出席父親金正日逝世10週年追悼會，然而令外界驚訝的是金正恩看起來老了許多，臉垮肉垂的樣子讓人開始猜測他的健康可能真的出問題。但有專家跳出來解釋，朝鮮天氣寒冷，冬天時站在戶外1小時受冷風日曬，臉色確實會變得憔悴，推測金正恩臉垮應該是受天寒影響的可能性比較大。



《WoW!Korea》報道，朝鮮中央通信社等朝鮮媒體在18日放上金正恩參加追悼會的照片，他當天身穿黑色大衣，一臉嚴肅站在台上，不過樣子已經和半個月前有相當大差異，只見金正恩原本白胖、豐潤的臉頰已經消失，臉部變得又紅又黑，臉上的肉紛紛下垂，法令紋似乎變得更深。

金正恩於1984年出生，今年不過37歲，但韓國部分網友看見後卻驚訝道「說是57歲也不為過」。在這之前有關金正恩的健康傳聞一直甚囂塵上，媒體推測金正恩體重接近120公斤，不過在今年7月時似乎成功減重10到20公斤，然而他嗜酒、抽菸，加上統治壓力，報道指出他恐怕患有心肌梗塞、動脈硬化、高血脂症、糖尿病或高血壓等疾病。

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這個月17日朝鮮全境發出嚴寒及強風警報，是非常冷冽的一天，平壤早晨最低溫下探攝氏零下6度，白天最高溫零下5度，且受到來自黃海的強烈冷風影響，實際上體感溫度約在負20度左右。

然而當天金正恩沒戴圍巾、帽子和口罩，只穿了件黑色大衣，還站在戶外給風吹了1小時，據韓國的朝鮮研究所大學教授梁茂進表示，「金正日逝世10週年追悼會在嚴肅的氛圍中舉行，大家的臉色都很陰暗，比起健康出問題的說法，金正恩比較可能是受天寒影響」。

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