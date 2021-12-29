俄羅斯下令解散知名人權組織　指控違反外國代理人法律

俄羅斯最高法院12月28日下令解散知名人權組織「紀念國際」（Memorial International），原因是它違反有關外國代理人的法律。



「紀念國際」被俄羅斯定義為外國代理人，意味着政府需對組織展開額外審查。檢察官稱，「紀念國際」多次未有註明他們是外國代理人，而且嘗試隱瞞這身份。檢察官又指，這組織宣傳蘇聯是「恐怖主義國家」的錯誤形象，以及抹黑與蘇聯在第二次世界大戰時期的行為有關的記憶，也有人在為這種背叛行為付錢。

「紀念國際」：俄羅斯最高法院12月28日下令解散著名人權組織「紀念國際」。圖為12月28日，「紀念國際」的支持者在位於莫斯科的最高法院外抗議，遭警員阻止。（Reuters）

人權團體「紀念」（Memorial）由包括諾貝爾和平獎得主、核子物理學家薩哈羅夫（Andrei Sakharov）在內的異見人士創立。「紀念國際」是「紀念」的核心組織，而「紀念」的另外逾50個較小型的組織分布在俄羅斯和海外。

據路透社報道，「紀念」記錄蘇聯的極權主義歷史，包括蘇聯領導人史太林（Josef Stalin）時代、1937至1938年的大清洗（Great Purge）。

美國國務院28日譴責俄羅斯法院的決定，並擔心俄方會關閉「紀念」的姊妺組織「紀念人權中心」（Memorial Human Rights Center）。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）28日說「我們呼籲俄羅斯停止騷擾獨立的聲音和人權捍衛者，我們與因為行使言論自由、結社與和平集會權利而成為壓制目標的人團結一致。」