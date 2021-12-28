俄烏邊境局勢｜俄羅斯提案能否解除危機？不被看好但或可轉圜

俄羅斯12月17日向美國和北約（NATO）提交歐洲安全保障條約草案，當中要求華府及其盟友停止在東歐和中亞的所有軍事活動。美媒引述分析指，這項提案建立一個類似冷戰的安全安排，或為烏克蘭戰爭鋪路，但莫斯科也保留了迴旋的餘地。
美國《紐約時報》17日引述分析人士認為，俄方提議似乎讓俄羅斯與西方的安全保證談判走向失敗，從而可能為烏克蘭戰爭鋪平道路，但莫斯科也可能願意在談判中妥協。
分析稱，由於這些要求是由俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）提出，而非外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）或普京親自提出，因此事情還有迴旋餘地。
內文稱，莫斯科的要求突顯俄羅斯的主張，即總統普京（Vladimir Putin）似乎願意承受更大風險，以迫使西方認真對待俄方的安全憂慮，並解決幾十年來大多被忽略的歷史恩怨。
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這些提議突顯美國和俄羅斯對烏克蘭局勢的不同看法。俄羅斯要求北約排除進一步擴張和烏克蘭加入北約的可能，北約表示不能接受。
北約稱，願意就俄羅斯安全關切展開外交對話，但任何討論都會覆蓋北約對俄羅斯的安全擔憂。
美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也說，俄羅斯擁有一份安全憂慮清單，華府與其歐洲盟友亦然，美國願意在這個基礎上進行談判。