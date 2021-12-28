俄烏邊境局勢｜俄羅斯提案能否解除危機？不被看好但或可轉圜

俄羅斯12月17日向美國和北約（NATO）提交歐洲安全保障條約草案，當中要求華府及其盟友停止在東歐和中亞的所有軍事活動。美媒引述分析指，這項提案建立一個類似冷戰的安全安排，或為烏克蘭戰爭鋪路，但莫斯科也保留了迴旋的餘地。



美國《紐約時報》17日引述分析人士認為，俄方提議似乎讓俄羅斯與西方的安全保證談判走向失敗，從而可能為烏克蘭戰爭鋪平道路，但莫斯科也可能願意在談判中妥協。

分析稱，由於這些要求是由俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）提出，而非外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）或普京親自提出，因此事情還有迴旋餘地。

美媒12月17日報道，俄羅斯向美國和北約提交的歐洲安全保障條約草案是由俄羅斯副外長里亞布科夫提出，而非外長拉夫羅夫或總統普京親自提出，因此事情還有迴旋餘地。圖為里亞布科夫6月22日抵達奧地利維也納。（Reuters）

內文稱，莫斯科的要求突顯俄羅斯的主張，即總統普京（Vladimir Putin）似乎願意承受更大風險，以迫使西方認真對待俄方的安全憂慮，並解決幾十年來大多被忽略的歷史恩怨。

這些提議突顯美國和俄羅斯對烏克蘭局勢的不同看法。俄羅斯要求北約排除進一步擴張和烏克蘭加入北約的可能，北約表示不能接受。

北約稱，願意就俄羅斯安全關切展開外交對話，但任何討論都會覆蓋北約對俄羅斯的安全擔憂。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也說，俄羅斯擁有一份安全憂慮清單，華府與其歐洲盟友亦然，美國願意在這個基礎上進行談判。