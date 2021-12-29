英國智庫：通貨膨脹飆升使英國家庭明年步入「緊縮之年」

英國智庫決議基金會（Resolution Foundation）認為，隨着能源成本飆升和通脹加速侵蝕收入，英國家庭正進入「緊縮之年」。



據彭博社報道，決議基金會在新年假期之前出爐得這份黯淡的報告中表示，實際薪資將在2022年事實上停滯不前，僅成長0.1％。三年後，他們的薪資將比疫情前薪資趨勢若能持續而達到的水平低740英鎊。

英國通脹率已突破5％，明年初可能觸及6％，創三十年來最高水平，這將打擊已經竭力應對疫情持續經濟影響的消費者。

報道稱，除了能源價格，消費者還將不得不應對4月份的加稅。這些措施包括對酒店和餐廳的降低稅率措施結束（這是英國政府在防疫限制期間採取的支持措施之一），以及提高薪資包的社會保險費率。

決議基金會估計，能源費用上漲對收入的平均影響將是600英鎊。本月早些時候，Investec Plc表示，明年家庭的總計升幅可能是180億英鎊。

決議基金會執行長貝爾（Torsten Bell）表示「2022年的開始將伴隨着新冠變異毒株omicron的傳播，這令人們感到擔憂」他又稱「但雖然這波新疫情帶來的經濟影響尚不確定，但至少應該是短暫的。相反，2022年將是『緊縮之年』」。