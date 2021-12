英國王室｜凱特王妃現身聖誕節目送驚喜　彈鋼琴為歌手伴奏曬才藝

英國威廉王子(Prince William)的妻子、劍橋公爵夫人凱特(Catherine, Duchess of Cambridge)在平安夜(12月24日)播出的聖誕特別節目彈鋼琴。這是她第一次公開展示琴藝。



英國獨立電視公司(ITV)24日下午7時30分播放由凱特主持的聖誕特別節目Royal Carols: Together At Christmas(暫譯:王室頌歌:聖誕節在一起)。英國歌手沃克(Tom Walker)演唱時,凱特彈鋼琴為其伴奏。

圖為英國凱特王妃12月7日在西敏寺彈鋼琴。(Instagram@dukeandduchessofcambridge)

這場演出是12月7日在西敏寺提前錄製。凱特當時穿着一襲紅裙,現場還有點點燭光作陪襯,聖誕味濃。

美國雜誌《人物》(People)24日報道,凱特10月出席活動時觀賞沃克演唱《Leave a Light On》後,邀請對方共同演出這名歌手的聖誕單曲《For Those Who Can’t Be Here》,原因是這首歌對很多人來說,與今年密切相關。

沃克事後受訪稱:「毫無疑問這是一生人只得一次的經驗,我認為她的演出絕對轟動。在一班從未合作過的音樂家前彈鋼琴並不容易,但她完全做到。」

凱特自11歲左右開始學琴,13歲取得鋼琴第3級且通過樂理5級考試。這是她第一次以王妃及劍橋公爵夫人身份獻琴藝。

