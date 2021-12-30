英男持十字弓闖溫莎堡意圖暗殺英女王被捕　動機與1919年慘案有關

英國一名19歲男子12月25日（聖誕節）拿着一把十字弓闖進溫莎堡（Windsor Castle），涉嫌企圖行刺英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）被捕後，他正接受精神健康評估。英媒報道，他對王室已懷恨在心2年，揚言要為1919年阿姆利則慘案（Jallianwala Bagh Massacre）的死難者報仇。



英國王室：圖為英女王伊利沙伯二世12月25日發表聖誕文告。（Twitter@RoyalFamily）

《太陽報》27日報道，來自南安普敦（Southampton）的遮日里（Jaswant Singh Chail）25日上午8時6分透過社交應用程式Snapchat向朋友發送一段影片，揚言計劃刺殺英女王，為阿姆利則慘案遇難者報仇血恨。他24分鐘之後在溫莎堡的宮殿被警察逮捕。

據傳媒報道，遮日里在片內身穿黑色連帽衛衣，使用變聲器講話，自稱印度錫克教徒和西斯（Sith），要求英國王室道歉。西斯是《星球大戰》中的黑暗自由戰士。

報道指，英軍1919年在印度殖民地向沒有武器的示威者開槍，造成379人死亡。報道引述曾出書講述這段屠殺事件的作家杜特（Saurav Dutt）稱，他在2019年收到一封來自遮日里的電子郵件，當中提到王室成員應直接為此道歉，遮日里又認為菲臘親王（Prince Philip）特別應該受到責備，因為他曾與戴爾准將（Reginald Dyer）的兒子一起在海軍服役，而戴爾准將是1919年下令軍隊開槍者。