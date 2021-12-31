美俄領袖通話結束　普京指華府新制裁會完全破壞兩國關係

美國總統拜登（Joe Biden）12月30日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話，討論兩國關係及烏克蘭局勢等議題。普京向拜登表示，假如美國就烏克蘭問題向俄羅斯實施新制裁，將會完全破壞美俄關係。



美聯社報道，拜登應普京要求進行這次通話，亦是美俄元首在今個月內第二度通話，白宮指整個通話長約50分鐘，直到莫斯科時間午夜左右結束。

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）之後向傳媒透露，莫斯科方面滿意這次通話，他形容通話過程氣氛開放、實質和提出具體問題。拜登指，俄軍在烏克蘭邊境附近部署是不可接受，警告莫斯科繼續令局勢升溫，將面臨西方國家的大規模制裁。不過普京認為，制裁只會令美俄關係全面崩潰，後世會認為這是一個巨大錯誤。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）則表示，拜登敦促俄羅斯與烏克蘭化解緊張局勢，重申如果烏克蘭被俄軍入侵，美國及盟友和夥伴會果斷回應。他同時表明支持在明年初透過外交形式，包括在雙邊戰略穩定對話、北約、北約—俄羅斯理事會及歐洲安全與合作組織（OSCE）討論烏克蘭議題，但要取得實質進展，就需要建基於以化解分歧的背景進行談判。

俄羅斯近期被指在連接烏克蘭邊境地區部署大量兵力，烏克蘭、美國和北約（NATO）認為俄羅斯入侵烏克蘭之勢，但莫斯科方面否認指控，強調北約的活動威脅俄國邊境安全，重申俄羅斯有權在境內調動部隊以保衛領土。

俄羅斯政府17日公布化解分歧方案，提議包括北約停止向東擴張、不相互威脅、不打核戰爭、以和平方式解決爭端。同時美俄官員會於1月10日舉行外交級別的戰略會談，俄羅斯之後亦會與北約理事會及歐洲安全與合作組織平台舉行多邊會談。