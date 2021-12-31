美俄首腦通話　拜登強調不能開打核戰

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與美國總統拜登（Joe Biden）再度進行通話，會談於莫斯科時間12月30日23時30分開始，持續了50分鐘。



俄新社12月31日報道，此次通話是由俄方發起的，兩國領導人重點討論的內容是安全保障議題。

俄總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）稱，拜登和普京一樣，為這次談話做好了充分的準備，二人互相祝賀，並祝願各國人民取得成功。

烏沙科夫稱，這不是新年的談話和聖誕聚會，我們對所進行的會談感到高興。他們的對話坦率而具體，相當有建設性。

烏沙科夫透露，普京強調，俄羅斯目前所採取的行動就如同進攻性武器部署在美國邊境附近時，美國會採取的行動一樣。西方國家如果對俄羅斯採取進一步的大規模製裁將是一個重大的錯誤，可能導致雙方關係的徹底破裂和最嚴重的後果，俄羅斯不希望這種情況發生。

烏沙科夫還稱，拜登在通話中強調美國不準備在烏克蘭部署進攻性武器，並多次表示不能開啟核戰爭，在核戰爭中沒有贏家。

+ 1

烏沙科夫稱，普京與拜登同意將在新年後繼續對話，而下次通話的確切日期將取決於安全會談的情況。

俄羅斯《消息報》稱，1月10日，美俄將就核軍備控制和烏克蘭問題舉行會談。1月12日將舉行俄羅斯-北約理事會會議。歐洲安全與合作組織（OSCE）更廣泛區域會議將於1月13日舉行。