Omicron殺傷力有多大？ 南非研究：新一波疫情死亡率重症率均較低

新冠肺炎（COVID-19）變種病毒Omicron（奧密克戎）在全球多地迅速蔓延後，外界一直關注它的殺傷力有多大，南非一班學者12月28日公布研究，調查在南非茨瓦內（Tshwane）、即最初發現Omicron爆發地區的新一波疫情數據，並與之前數波疫情比較，結果發現在新一輪疫情中，死亡率與重症率均較過去低。研究人員更認為，若然全球也發生這個情況，Omicron可能是疫情大流行走向盡頭的預兆。



這個研究12月28日在《國際傳染病雜誌》（International Journal of Infectious Diseases）網站發布，研究調查在豪登省茨瓦內一間大型醫院的新冠肺炎患者數據，比較新一輪疫情（即第4波）與過去數輪疫情，其中涉及在第4波疫情期間、自2021年11月14日起入院的466名患者，及在過去數輪疫情期間留醫、在2020年5月4日後曾入院的3976名患者，研究並評估在床位佔用率最高時98位病人的紀錄。

研究結果發現，在由Omicron激發的第4波疫情中，醫院患者的死亡率、重症率均較過去數輪疫情低，其中入院病人的死亡率為4.5%，過去疫情的數字則是高達21.3%；在新一波疫情中，需入住深切治療部的重症率為1%，至於過去疫情則是4.3%；住院時間也相對較短，最新數字為4天，日數較過去疫情的8.8天低。

這個南非研究12月28日在《國際傳染病雜誌》（International Journal of Infectious Diseases）網站發布（網站截圖）

值得留意的是，第4波疫情中的病人相對年輕一些，年齡中位數為39歲，過去數輪疫情中的受調查者年齡中位數則為49歲。

《新聞周刊》（Newsweek）指，負責這項調查的南非研究人員認為「有明顯跡象表明，在未來幾周南非的病例與入院率可能會進一步下降。」他們主張如果這種模式繼續下去並在全球重複上演，未來或會看到病例與死亡率完全「脫鈎」，Omicron可能是疫情大流行結束的預兆。

圖為2021年12月14日在南非約翰內斯堡的民眾，他們均戴上口罩防疫（Reuters）

未有參與研究的英國倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）教授吉特（Mark Jit）評論指，目前確有不少報告顯示，相對於Delta來說，Omicron引起的疾病嚴重程度較低，但他也稱仍需小心解讀研究結果，因Omicron更有可能感染已曾染疫者或是已接種疫苗的人，他們病症較輕的原因有可能是本身已有一定抗體保護，另外也要考慮年齡、患者本身狀況的因素。

他表示，研究確實表明「Omicron浪潮」的規模將不會如最壞情況預測般大，但他提醒若然Omicron大爆發，仍將足以導致很多民眾入院及死亡。