新冠肺炎｜駐日美軍數個基地集體感染：沖繩軍營47%或為Omicron

近日，多個駐日美軍基地都發生了集體性新冠病毒（COVID-19）感染事件，其中，就最早發現的駐沖繩美軍漢森營（Camp Hansen）集體性感染新冠事件進行的PCR檢測樣本顯示，有47%的樣本可能感染的是Omicron（奧密克戎）變異株。



日本共同社12月30日援引日本外務省消息稱，在駐日美軍集體感染事件發生後，日方要求查明患者是否感染Omicron變異株。美方在進行了可確認Delta變異株的PCR檢測後表示，47%的樣本為陰性。

根據日美雙方的標準，樣本中47%並非感染Delta毒株的患者被視為感染Omicron變異株，雙方在此共識的基礎上就應對方針達成了一致。

2020年1月19日，日本副首相麻生太郎(左)在東京Iikura賓館舉行的《日美安保條約》簽署60周年紀念招待會上與駐日美軍司令凱文·施奈德（General Kevin）中將交談。（AP）

截至12月29日，漢森營已有272人感染，目前並未公布具體樣本數。據悉，美方正在進行基因組分析以確定相關樣本是否為Omicron變異株。

綜合日媒12月29日報道，12月29日，位於日本山口縣岩國市的駐日美軍岩國基地，有80名相關人員被確診感染新冠病毒。基地方面尚未公布這80人的國籍、性別以及是否感染毒Omicron變異株等情況。

12月28日，駐日美軍佐世保基地也出現了集體感染，16名基地相關人員感染新冠病毒，其中1人是死亡後才被確診。

由於美軍士兵曾被免除離境美國時的新冠病毒檢測，導致駐日美軍集體感染事件。

日本沖繩縣知事玉城丹尼12月24日在外務省回答記者提問時曾批評美軍該做法「存在巨大漏洞。切實實施PCR檢測是大前提」，「若不採取與我們縣民一樣的防疫措施，那麼就會伴隨不安」。

日本首相岸田文雄也在官邸向媒體強調：「外相林芳正已強烈向美方傳達了想法並要求改善。希望美方切實應對。我將關注其應對。」