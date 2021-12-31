德國外長支持歐盟禁涉及強迫勞動產品　西門子：勿用對抗式外交

關於中國被指在新疆強迫勞動，德國新任外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）主張對華強硬，支持歐盟禁止進口使用強迫勞動生產的產品。德商西門子（Siemens）總裁博樂仁（Roland Busch）12月30日表態反對，警告勿對中國採用對抗式外交。



博樂仁30日接受《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）專訪時稱，中國理所當然是一個十分有自信的國家，過去20年讓10億人脫離貧困，建立真正的中產階級。

他表示，對抗式外交政策無法解決中國犯錯的問題，實施禁令會導致他們不能再進口中國生產的太陽能板，能源轉型無法繼續推動。

圖為德國西門子集團董事長思納博和西門子西政總裁博樂仁2月3日在慕尼黑合照。（Getty）

博樂仁稱，他對貝爾伯克的政黨，即綠黨推進交通、運輸、建築和氣候保護等議題持樂觀態度，但希望他們有分寸。

德國外交部30日發布貝爾伯克接受德意志新聞社（DPA）採訪全文。當被問及她提議歐盟針對新疆產品實施禁令，貝爾伯克表示自己完全支持歐盟禁止進口在強迫勞動情況下生產的產品。她認為禁令適用於歐盟公司和非歐盟企業。