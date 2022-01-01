新冠肺炎｜英國單日確診再創新高　倫敦或每15人有1人確診

英國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未有緩和，當地12月31日的新增確診人數再次錄得新高。政府的數據推斷，英格蘭在聖誕前一週，每25個私人家庭中，就可能有1人受感染。



英國廣播公司（BBC）報道，英國12月31日新增189,846人確診，比前一天的189,213宗稍為上升，但已經是連續兩天創下單日新高。

Omicron（奧密克戎）變種病毒株肆虐，導致英國的確診人數不斷增加，國家統計署（ONS）的數據顯示，當地在聖誕前一週，平均每25個私人家庭中，就可能有1人確診，比對上一週的每45個家庭有1人確診再次上升，這亦相等於大約有200萬名英格蘭民眾受感染，是當局在2020年5月開始估計感染水平以來新高。

當局的數據亦指出，倫敦在同一時期的疫情最為嚴重，估計每15人就有1人受感染。

英國各地的除夕慶祝活動都因應疫情取消或縮小規模，首相約翰遜（Boris Johnson）在除夕發言中呼籲，參加慶祝活動的民眾應接受病毒檢測，同時緊記空氣流通的重要。他同時稱讚全國的疫苗接種計劃，並指英格蘭所有成年人都可以接種加強劑疫苗。