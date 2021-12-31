Omicron｜新冠肺炎似普通感冒？　外國專家教用四個病徵分辨

新冠肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）流入香港社區，政府指未來兩周將是防疫關鍵。染疫會出現什麼病徵，與普通感冒又有何分別？根據外國專家所講述，可憑四個病徵來分辨，其中有專家談到Omicron個案的一個「奇怪」病徵是夜間盜汗（night sweats）。



據哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，美國加州夏普丘拉維斯塔醫療中心（Sharp Chula Vista Medical Center）傳染病科醫生海邵博士（音譯：Hai Shao）回答有關如何分辨新冠肺炎與普通感冒時，便談到3個病徵，其一是失去味覺或嗅覺，她形容是新冠肺炎獨有的病徵，其餘兩個為常伴有高燒，及間中劇烈頭痛。

美國新冠肺炎疫情：圖為12月29日，美國麻省一名女子接種新冠疫苗。（AP）

據專家所指，染疫的病徵還有夜間盜汗（night sweats）。美國全國廣播公司（NBC）資深醫學通訊員托雷斯博士（John Torres）在節目《今天》（Today）便談到人們報告有夜間盜汗的情況，並形容這是奇怪的病徵。英國醫生阿米爾汗（Amir Khan）也指，病人會報告出現夜晚冒汗的情況，更可能要不得不起床換衣服。

全球疫苗免疫聯盟（GAVI）17日曾刊出文章，講述Omicron病例與過去新冠肺炎個案的病徵分別時，也引述南非醫生指「我們看到患者出現乾咳、發燒、夜間盜汗和身體疼痛。 已接種疫苗的人往往情況會好得多。」