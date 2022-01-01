歐洲多國除夕前錄得破紀錄高溫　官員指前所未見

歐洲準備踏入新一年之際，當地多個地方在過去數天都錄得破紀錄高溫，其中在阿爾卑斯山地區，和暖的天氣令滑雪場無法製造人造雪，導致旅客可能望門輕嘆。



《衛報》12月31日報道，西班牙北部城市畢爾包（Bilbao）最近錄得攝氏24.7度氣溫，是當地自1947年有紀錄以來的新高，而在首都馬德里（Madrid）附近的塞哥維亞（Segovia），氣溫亦達22.7度，創下1920年以來的最高紀錄。

西班牙國家氣象局（AEMET）發言人德爾坎波（Rubén del Campo）表示，這些溫度通常在4月才出現，但受到一團熱空氣影響，在12月錄得高溫並不尋常。

他指出2021年是充滿極端的一年，年初全國大部分地區遭受大風雪吹襲，有城鎮的氣溫只有零下25度，但同一個月內，港口城市阿利坎特（Alicante）的溫度則升至30度，德爾坎波形容情況是前所未見。

意大利亦受到高壓反氣旋影響，阿爾卑斯山區海拔1600米地區在除夕的氣溫為15度左右，而且晚間氣溫亦沒有降至冰點以下，因此非常罕見。而在科爾蒂納丹佩佐（Cortina d’Ampezzo）及庫爾馬耶烏爾（Courmayeur）等當地著名滑雪勝地，元旦日的預測氣溫比平時高13至15度，令滑雪場無法人工製雪，而且加上強風，當局警告雪崩風險增加。

另外英國亦錄得最溫暖的除夕，氣象局（Met Office）表示，英格蘭西南部薩默塞特郡（Somerset）城鎮Merryfield的氣象站錄得15.8度氣溫，打破2011年在威爾斯科爾溫灣（Colwyn Bay）14.8度的舊紀錄。不過當局預計全國在1月4日開始轉涼，屆時可能有雨及結霜等情況。