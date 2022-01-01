中國駐尼加拉瓜大使館舉行復館儀式

中國駐尼加拉瓜大使館尼加拉瓜時間2021年12月31日中午（香港時間2022年1月1日凌晨）在該國首都馬那瓜舉行復館儀式。當天儀式主要環節包括奏國歌及升國旗。這也是時隔31年後，五星紅旗再次在使館門前的旗桿上迎風飄揚。



尼加拉瓜外交部長蒙卡達（Denis Moncada）稱中尼之間有「意識形態上的情投意合」（ideological affinity）。他亦趁此機會感謝中國向尼加拉瓜捐贈100萬支新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。

圖為2021年6月27日，尼加拉瓜馬那瓜一部巴士上有一張印有總統奧爾特加相片的橫額。（Getty）

這是尼加拉瓜第二次與中華人民共和國建交。自中華民國1911年成立，及至後來兩岸分裂，尼加拉瓜長期承認中華民國為中國的合法代表。1985年12月7日，尼加拉瓜首度與中華民國（台灣）斷交，與中華人民共和國建立外交關係，彼時由奧爾特加（Daniel Ortega）執政。1990年，奧爾特加競選落敗而卸任，繼任的總統查莫羅（Violeta Barrios Torres de Chamorro）政府1990年11月6日宣布與中華民國建交，中華人民共和國因此在3日後與之斷交。

尼加拉瓜2021年12月9日宣布與中華民國斷絕外交關係。中華人民共和國與尼加拉瓜2021年12月10日復交。