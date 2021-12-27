尼加拉瓜總統下令沒收台灣資產並交予北京　台灣：無法接受

尼媒12月26日稱，尼加拉瓜（Nicaragua）總統奧爾特加（Daniel Ortega）下令沒收台灣政府捐贈的資產，並將它們交給中國大陸。台灣外交部27日回應指，對於尼加拉瓜政府不法侵佔台灣資產、不法地將它們移轉給中國大陸，台灣政府無法接受，並表達強烈抗議。



《新聞報》（La Prensa）26日稱，台灣將位於尼加拉瓜首都馬那瓜（Managua）的大使館捐給天主教馬那瓜總教區，但其後奧爾特加決定將大使館和相關資產交給北京。

尼加拉瓜政府26日發聲明稱，尼加拉瓜9日已承認中國大陸，而台灣是中國領土不可分割的一部分，意味中國擁有台灣留下的所有不動產、家具、設備等，沒有所謂交易、轉讓或捐贈。

台灣外交部27日發聲明指，台灣已將大使館象徵式售予天主教馬那瓜總教區作公益用途，雙方已於22日簽約並經當地律師公證。台灣稱，根據國際法相關規範及《維也納外交關係公約》第45條，台灣與尼加拉瓜10日終止外交關係後，尼加拉瓜政府有義務保護台灣的大使館館舍，以及大使館財產和檔案。台灣外交部呼籲國際社會共同譴責尼加拉瓜政府及北京政府的惡劣行徑。