2022新年｜深田恭子傳將嫁富商男友　粉絲稱新年第一天就好絕望

【深田恭子傳結婚】新年第一天，日本演藝圈便喜事頻傳。根據日媒報道，日本女演員深田恭子計畫在邁向40歲的今年，與富商男友杉本宏之結婚。



據傳杉本宏之近日頻頻對外透露，自己將與深田恭子步入禮堂。深田去年罹患適應障礙症，在她養病期間，杉本對她百般呵護。小倆口在疫情蔓延時，感情日益深厚。根據《日刊體育》報道，不止一位關係人士指出，兩人將於今（2022）年辦理結婚登記。他們都有生育下一代的計劃，希望能構築一個幸福的家庭。

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2019年，兩人的關係遭媒體曝光。2021年5月26日，深田為了治療適應障礙症，暫停演藝工作，戲約停擺。同年9月2日，她在IG表示自己的「身心皆已康復」，出席主演電影「魯邦之女」的宣傳活動時，也露出開朗的笑容。在她休養的三個月間，杉本對她百般呵護。還曾經在受訪時低調認愛。當時也傳出消息，兩人即可能在深田休養期間結婚。

粉絲聽說此事後，心碎地在社群媒體表示「新年第一天就好絕望」、「我的深田恭子要嫁給別的男人了」、「告訴我這是一場夢」，也有粉絲擔心，曾經二度離婚的杉本，究竟是不是適合深田恭子的最佳人選。

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