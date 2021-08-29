日本新冠肺炎疫情持續，不少女生經歷在家工作和減少外出的生活後，感受到體型和體重的變化，所以這段時間開始運動鍛煉身體的人陸續增加。每位女生心目中都有不同的理想身型，日本媒體「ORICON NEWS」舉行第六屆女性票選「最理想身材女星」排名，前五次均獲得冠軍的長腿女神菜菜緒已入殿堂級別不再參賽，快看看今屆是誰取代她成為日本女性的瘦身目標吧！



日本媒體「ORICON NEWS」於今年7月訪問了共500位女性讀者，投票者年齡介乎於10歲－50歲，她們選出自己心目中認為擁有最理想和完美身材的日本女星。其實這個排行榜已經是第6次舉行，之前由長腿女神菜菜緒五連霸奪冠，今次她已經被封入殿堂不再參賽，大熱的深田恭子、綾瀨遙、名模富永愛等均有上榜，到底誰能代替她奪得冠軍呢？

👇👇👇點擊圖片看「最理想身材女星」第1－10位及她們的美照👇👇👇

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如果未有時間看畢全個排行榜，也可先看看以下5－10名「最理想身材女星」，不論是上圍豐滿的肉感身材、纖瘦骨感大長腿美女都有上榜！【除了最理想身材，早前日本媒體還舉行了「最想擁有的臉」票選，長澤正美、綾瀨遙和深田恭子都有想榜！點擊閱覽全文】

【第10名】森星，日本模特兒，今年29歲，身高175cm。

讀者評價「沒有多餘的脂肪，有修長的雙手和美腿」，「在廣告看到她的比堅尼造型超有型！」

【第9名】中條彩未，日本演員和模特兒，今年24歲，身高169cm。

讀者評價「臉非常小，身材高挑，是無懈可擊的完美身材」，「像洋娃娃一樣令人憧憬的完美比例」

【第8名】富永愛，日本名模，今年39歲，身高179cm。

讀者評價「簡直是神之領域，不論是手和腿的長度都不是一般日本人能擁有的」，「身材和樣貌都非常有個性，為了維持身形已付出很多努力」

【第7名】中村杏，日本模特兒，今年33歲，身高161cm。

讀者評價「不會過份纖瘦，有適量的肌肉，呈現健康美」，「非常羨慕她擁有緊緻的身材！」

【第6名】深田恭子，日本女演員，今年38歲，身高163cm。

讀者評價「雖然有人說她身形偏胖，但其實這才是一般女性應有的身材，線條柔和有曲線。」

【第5名】米倉涼子，日本女演員，今年46歲，身高168cm。

讀者評價「身材和姿勢都很漂亮，穿上高跟鞋的身姿非常有型！」，「擁有超級美腿，即使超過40歲也有緊緻的肌肉和線條！」

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