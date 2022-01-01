德國外長對華強硬　西門子CEO籲尊重中國

針對德國新任外長近期不是發出有關中國、態度強硬的言論，並呼籲禁止進口新疆產品，德國西門子的行政總裁呼籲「尊重中國」。



德國綠黨籍的新任外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）近期頻頻發表對中國的強硬言論，稱在與中國打交道時將採取「對話和強硬態度」，並宣布因為「個人決定」不出席北京冬奧會。

貝爾伯克並聲稱，要在「尊重人權」的條件下與中國合作。2021年12月29日，貝爾伯克呼籲歐盟對中國採取更強硬立場，對新疆「強迫勞動」產品實施進口禁令。

對此，德國跨國企業西門子的首席執行官博樂仁（Roland Busch）警告德國外交部長貝爾伯克不要與中國對抗，而應該以「尊重的方式」與中國相處。

2021年12月2日，德國時任總理默克爾（Angela Merkel，左）和時任財政部長、現任德國總理朔爾茨（Olaf Scholz，右）在柏林出席新聞發布會。後默克爾時代的中德關係走向引發關注。（AP）

在2021年12月30日發布的一篇訪問中，博樂仁向德國《南德意志報》表示：「中國理所當然是一個非常有自信的國家。在這20年裏，它使10億人擺脱了貧困，並建立起一群真正的中產階級人口。」

在涉及到人權的問題上，博樂仁表示，「德國工業界遵守自己的人權準則，我們在全球範圍內遵守它，在中國的工作崗位也是如此。」

在訪談中，博樂仁指出，中國的過錯「無法通過對抗性的外交政策來解決。」

博樂仁解釋說，如果對中國實施貿易禁令，可能會「導致我們再也無法從中國購買太陽能電池。到那時，能源轉型就沒戲唱了。」

2021年12月23日，德國外長貝爾伯克在德國外交部就阿富汗問題發表聲明。 （AP）

博樂仁對貝爾伯克所屬的綠黨將推進交通、運輸、建築和氣候保護等問題持樂觀態度，但也希望其政策能保持適當的分寸。

博樂仁以煤電為例稱，他們最早可以在2022年就淘汰煤炭，但那之後德國的電就要不夠用了，即便是電動汽車也不都是在用綠電充電。

他說：「只有不那麼教條，才能快速取得進步。」

對於貝爾伯克此前就對華政策發表的「強硬」路線言論，中國駐德國大使館發言人曾回應稱，當前中歐、中德之間的差異和分歧並不比50年前更大。希望德方個別政客客觀全面地看待中國和中德關係，切實尊重中方核心利益和重大關切，把精力用在推動雙方各領域務實合作上，做兩國之間的「建橋者」而非「建牆者」。